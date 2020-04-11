Соединенные Штаты дополнительно сократят добычу нефти на 250-300 тыс. баррелей в сутки, что покроет недобор Мексикой квоты, назначенной на переговорах ОПЕК+, сказал президент США Дональд Трамп после заседания глав Минэнерго G20 по энергорынкам 10 апреля

Ранее страны ОПЕК+ и ряд государств, не входящих в организацию, почти договорились о сокращении добычи, однако Мексика стала единственной страной, отказавшейся уменьшать производство нефти в требуемом объеме.

«Мексика сократит добычу примерно на 100 тысяч баррелей. Это означает, что они на 250-300 тысяч баррелей не дотягивают. Мы договорились, что мы закроем эту разницу, а они возместят нам это позже», — сказал он.

Ищенко описал, что станет с Саудовской Аравией, если цены на нефть и дальше будут низкими © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Обвал стоимости нефти на фоне снижения спроса и увеличения добычи Саудовской Аравией нанес серьезный удар по бюджетам нефтедобывающих стран, в том числе и России.

Обрушение цен началось после 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.

Россия не поддержала достаточно неожиданное предложение саудитов о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года, попросив время на размышление.

Однако Саудовская Аравия моментально заявила об увеличении добычи и скидках для европейских производителей.

В результате цены на нефть резко упали, обновив рекорды времен финансового кризиса 2008 года, и эксперты в один голос обвиняют в этом саудитов.

При этом именно Саудовская Аравия возглавила комиссию G20 по стабилизации энергорынка.