Ранее страны ОПЕК+ и ряд государств, не входящих в организацию, почти договорились о сокращении добычи, однако Мексика стала единственной страной, отказавшейся уменьшать производство нефти в требуемом объеме.
«Мексика сократит добычу примерно на 100 тысяч баррелей. Это означает, что они на 250-300 тысяч баррелей не дотягивают. Мы договорились, что мы закроем эту разницу, а они возместят нам это позже», — сказал он.
Между тем официальных комментариев от ОПЕК+ по заявлению Трампа пока не последовало, организация намерена продолжать переговоры с Мексикой.
Обвал стоимости нефти на фоне снижения спроса и увеличения добычи Саудовской Аравией нанес серьезный удар по бюджетам нефтедобывающих стран, в том числе и России.
Обрушение цен началось после 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
Россия не поддержала достаточно неожиданное предложение саудитов о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года, попросив время на размышление.
Однако Саудовская Аравия моментально заявила об увеличении добычи и скидках для европейских производителей.
В результате цены на нефть резко упали, обновив рекорды времен финансового кризиса 2008 года, и эксперты в один голос обвиняют в этом саудитов.
При этом именно Саудовская Аравия возглавила комиссию G20 по стабилизации энергорынка.