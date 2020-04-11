Публицист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал, в какое положение поставила президента Украины Владимира Зеленского потребность в кредите от Международного валютного фонда (МВФ). Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру 10 апреля

Зеленский между МВФ и Коломойским, Украина обречена на кризис. Главное на неделе с 03.04 по 10.04 от экспертов © пресс-служба президента Украины

По словам Гаспаряна, Зеленский оказался в непростой ситуации, ввиду того, что у бизнесмена Игоря Коломойского тесный альянс с главой МВД Украины Арсеном Аваковым, которому подконтрольны все силовые структуры в стране.

«Плюс там есть усилия Петра Алексеевича Порошенко, который устроил сейчас масштабнейшую пиар-акцию в медиа о том, что это не президент, а недоразумение. Зеленскому очень сложно. Он пытается между всех огней проскочить, но это ж нереально: на какой-то из этих мин ты все равно подорвешься. И весь вопрос только, на какой из них и выживешь ли ты: отделаешься контузией или падешь смертью храбрых?» — отметил эксперт.

Тем не менее, если Украина хочет получать кредиты МВФ, Зеленскому придется выполнять требования заказчика, несмотря ни на что, подчеркнул журналист.

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