Звезда «Сватов» Людмила Артемьева рассказала, как относится к популярному сериалу и что заметила за россиянами, чего, по ее мнению, нет в украинцах. Об этом на днях она рассказала в Instagram

«Нет худа без добра»: звезда «Сватов» показала, как расслабляется на карантине © vk.com, Сериал «Сваты»

«Проект "Сваты" остается для меня интересным сюжетом. На сегодня это нестандартная ситуация, когда родители могут оставить детей бабушкам-дедушкам, и те охотно согласятся. Может, в Украине такое еще есть, но в России — фантастика», — написала она.

В комментариях многие согласились с артисткой, однако нашлись и те, кто посчитал, что Артемьева плохо знает Россию.