В частности, Артемьева удивилась, что сегодня еще существуют такие бабушки и дедушки, которые будут согласны и рады, если им оставят детей на некоторое время.
«Проект "Сваты" остается для меня интересным сюжетом. На сегодня это нестандартная ситуация, когда родители могут оставить детей бабушкам-дедушкам, и те охотно согласятся. Может, в Украине такое еще есть, но в России — фантастика», — написала она.
В комментариях многие согласились с артисткой, однако нашлись и те, кто посчитал, что Артемьева плохо знает Россию.