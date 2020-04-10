«Нет худа без добра»: звезда «Сватов» показала, как расслабляется на карантине
«Нет худа без добра»: звезда «Сватов» показала, как расслабляется на карантине
© vk.com, Сериал «Сваты»
В частности, Артемьева удивилась, что сегодня еще существуют такие бабушки и дедушки, которые будут согласны и рады, если им оставят детей на некоторое время.

«Проект "Сваты" остается для меня интересным сюжетом. На сегодня это нестандартная ситуация, когда родители могут оставить детей бабушкам-дедушкам, и те охотно согласятся. Может, в Украине такое еще есть, но в России — фантастика», — написала она.  

В комментариях многие согласились с артисткой, однако нашлись и те, кто посчитал, что Артемьева плохо знает Россию. 

 

 

 