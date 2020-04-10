Вашингтон оказывает давление на Литву в вопросе закупки тестов и средств защиты от коронавируса у Соединенных Штатов. Об этом на брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает Sputnik Литва в пятницу, 10 апреля

По ее словам, официальные лица США не стесняются оказывать давление на европейских партнеров, когда речь заходит о коммерческом интересе. В настоящее время объектом этого давления стала Литва: американские власти побуждают Вильнюс закупать тесты на коронавирус и средства защиты, производимые американской корпорацией Therma Fisher Scientific.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Цинизм стал нормой. В Вашингтоне готовы эксплуатировать даже трагедию, попирая даже не только принципы международного сотрудничества, но и чувство солидарности со своим младшими союзниками по евроатлантическому блоку», — подчеркнула Захарова.

Согласно последним данным, в Литве зафиксировано 999 случаев заражения коронавирусом, 17 человек скончались, 8 выздоровели.