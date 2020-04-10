«Мы не ищем прямого диалога с Донецком и Луганском. Но мы должны взаимодействовать с ними и говорить с ними только об определенном наборе тем, чтобы имплементировать определенные пункты Минских соглашений», — сказал Кулеба.
При этом министр отметил, что лично он на занимаемой должности не согласится на прямой диалог с Донбассом. Все остальное он назвал «пространством для искусства дипломатии». Также Кулеба подчеркнул, что существуют определенные красные линии, которые он не перейдет, как министр иностранных дел и гражданин Украины, и это одна из них.
Кроме того, по мнению Кулебы, идея создания Консультативного совета в том, чтобы «заставить общества разговаривать и взаимодействовать». Но украинская сторона на переговорах в Минске будет настаивать на действующей структуре Трехсторонней контактной группы.