Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе не ищет прямого диалога с ДНР и ЛНР, но предполагает обсуждение с ними ряда определенных тем. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на организованной Atlantic Council онлайн-дискуссии, сообщил 9 апреля «Интерфакс-Украина»

Дмитрий Кулеба. Биографическая справка © Facebook, Dmytro Kuleba | Facebook, Dmytro Kuleba | Перейти в фотобанк сказал Кулеба.

При этом министр отметил, что лично он на занимаемой должности не согласится на прямой диалог с Донбассом. Все остальное он назвал «пространством для искусства дипломатии». Также Кулеба подчеркнул, что существуют определенные красные линии, которые он не перейдет, как министр иностранных дел и гражданин Украины, и это одна из них.

Кроме того, по мнению Кулебы, идея создания Консультативного совета в том, чтобы «заставить общества разговаривать и взаимодействовать». Но украинская сторона на переговорах в Минске будет настаивать на действующей структуре Трехсторонней контактной группы.