По прогнозам экспертов Международного валютного фонда, от эпидемии коронавируса пострадают все страны, а масштабы потерь можно будет сравнить с крупнейшим экономическим кризисом XX века

В ходе выступления в Вашингтоне накануне весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева констатировала, что мировое сообщество столкнулось с ни на что не похожим кризисом, COVID-19 подорвал общественный и экономический порядок с молниеносной скоростью и в таких масштабах, каких не помнят ныне живущие люди.

«Мы до сих пор сталкиваемся с невероятной неопределённостью относительно глубины и длительности этого кризиса. Однако уже сейчас ясно, что рост мировой экономики станет резко отрицательным в 2020 году. На самом деле, мы предвидим худший экономический спад со времён Великой депрессии», — заявила она. Монин о сотрудничестве с МВФ: Украина пойдет по худшему сценарию © Facebook/Даниил Монин

По словам Георгиевой, если три месяца назад ожидали рост доходов на душу населения в этом году в более чем 160 странах, то сегодня эти цифры поставлены с ног на голову: теперь Фонд прогнозирует, что в более чем 170 странах в 2020-м будет отрицательный рост доходов на душу населения, причём речь идёт о странах и с развитой, и с развивающейся экономикой, пострадают все. Однако в зоне высокого риска находятся развивающиеся рынки и страны с низким уровнем дохода в Африке, Латинской Америке и значительной части Азии.

«Никакого сомнения нет в том, что 2020 год будет исключительно тяжёлым. Если пандемия сойдёт на нет во второй половине года, что позволит постепенно снять меры сдерживания и вновь открыть экономики, мы предполагаем в качестве базового прогноза частичное восстановление в 2021 году. Но вновь подчеркиваю, что существует огромная неопределённость по поводу прогноза: ситуация может ухудшиться в зависимости от множества факторов, в том числе длительности пандемии», — добавила директор-распорядитель МВФ.

Введение ограничительных мер по всему миру для сдерживания распространения эпидемии коронавируса привело к не только к остановке крупных промышленных предприятий, но и к резкому обрушению нефтяных котировок из-за снижения спроса на топливо — в частности, на 60% сократились авиаперевозки, продажи бензина на автозаправках сократились на уровне от 30% до 70% — и переизбыток энергоресурсов на мировом рынке — лишними оказались 14,7 млн баррелей, добываемых в сутки. Нефтедобывающим странам пришлось в срочном порядке решать, как стабилизировать стоимость нефти.

Великой депрессией называют мировой кризис 1929-1939 годов, от которого больше всего пострадали США, Канада, Великобритания, Германия и Франция. В Соединённых Штатах предприятия и банки обанкротились, инвесторы всего за несколько дней потеряли около $30 млрд, многие жители страны потеряли работу. Политики ошибочно полагали, что экономика восстановится, и не предпринимали никаких мер, что впоследствии привело к мировой рецессии.