Президент США Дональд Трамп готовит усиление антироссийских санкций для того, чтобы стабилизировать рынок углеводородов, также Штаты могут увеличить пошлины на ввоз нефти, написал The Wall Street Journal 8 апреля

Указанные сценарии обговаривались на встрече Трампа с главами американских нефтяных компаний и политиками, при этом решили отказаться от сокращения добычи нефти.

Избежать введения пошлин и новых антироссийских санкций удастся, если Эр-Рияд и Москва договорятся о сокращении добычи, либо если рынок станет стабильным по иным причинам, отмечает издание.

Представители ОПЕК встретятся 9 апреля 2020 года в 17:00 МСК с министрами энергетики РФ, Казахстана и Азербайджана (ОПЕК+).

Ожидается, что стороны смогут достичь соглашения о снижении совокупной добычи на 10 миллионов баррелей в сутки, таким образом остановят обвал цен на нефть и смогут добиться повышения стоимости «черного золота» на мировых рынках.

Однако сообщалось, что участники встречи ставят условием сделки сокращение добычи и в США, не участвующих в переговорах.

Обвал цен на нефть начался после 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.

Россия не поддержала достаточно неожиданное предложение саудитов о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года, попросив время на размышление.

Однако Саудовская Аравия моментально заявила об увеличении добычи и скидках для европейских производителей. В результате цены на нефть резко упали, обновив рекорды времен финансового кризиса 2008 года.