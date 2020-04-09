Власти Украины не исключают введение в стране режима чрезвычайного положения, однако для это должны быть определённые условия. Такое мнение в интервью «Украинской правде» 9 апреля высказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко

«А зачем вообще вводили?»: Охрименко объяснил, почему на Украине карантин не имеет смысла © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

По мнению Тимошенко, руководство государства готово будет, при необходимости, ввести чрезвычайное положение, но пока необходимости в этом нет.

Он также рассказал об условиях, при которых текущее положение вещей может измениться.

«Это условия, когда мы будем понимать, что есть большая вероятность того, что без чрезвычайного положения мы не сможем остановить распространение коронавируса. Там же много различных факторов», — сказал замглавы Офиса президента.