На сегодняшний день Украина продолжает пребывать в состоянии чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса, это более мягкая форма ограничительных мер, чем режим ЧП.
По мнению Тимошенко, руководство государства готово будет, при необходимости, ввести чрезвычайное положение, но пока необходимости в этом нет.
Он также рассказал об условиях, при которых текущее положение вещей может измениться.
«Это условия, когда мы будем понимать, что есть большая вероятность того, что без чрезвычайного положения мы не сможем остановить распространение коронавируса. Там же много различных факторов», — сказал замглавы Офиса президента.