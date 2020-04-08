Офис генерального прокурора Украины открыл три уголовных производства против депутата от «Слуги народа» Гео Лероса из-за опубликованных видео о брате главы Офиса президента Денисе Ермаке. Об этом 8 апреля «Theбабель» сообщили в ответе на информационный запрос в Офисе генпрокурора

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