Отмечается, что 30 марта прокурор Офиса генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении Леросом уголовных правонарушений по статьям — превышение власти или служебных полномочий, разглашение государственной тайны и вмешательство в деятельность государственного деятеля.
«Основанием для регистрации было самостоятельное выявление прокурором обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения. Источником обстоятельств являются статьи, размещенные в средствах массовой информации», — сообщили в Офисе генпрокурора.