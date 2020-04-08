Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) провел исследование, которое показало почти полную потерю рекламодателей, на которую сетует абсолютное большинство руководителей украинских медиа, в результате чего в стране закрылись почти 10% СМИ. Об этом 8 апреля сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook

Газеты уходят на карантин. Коронавирус парализовал украинский рынок печатной прессы © CC0, Pixabay

По данным Томиленко, редакции сворачивают реализацию новых проектов (52%) и сокращают объемы медиапроизводства (44%). При этом 9% СМИ приостановили свою деятельность на время карантина. В редакциях массово внедряют мероприятия по сокращению затрат на персонал — происходит уменьшение заработных плат (20% СМИ), сотрудники отправляются в неоплачиваемые отпуска (15%) или начинается сокращение работников (6%).

О возникновении задолженности в марте за аренду или коммунальные платежи информирует пятая часть СМИ (21%).

Абсолютное большинство украинских СМИ, приспосабливаясь к условиям карантина, изменила свои редакционные реалии: только 6% коллективов продолжают работать в своих офисах. В 71% СМИ сотрудники работают и дистанционно, и в редакции, 23% медиа полностью перешли на дистанционную работу.