«82% редакторов, большая часть которых возглавляет частные региональные газеты, онлайн-издания и ТРК (телерадиокомпании. — Ред.), жалуются на потерю рекламодателей из-за введения карантинных мероприятий и экономический кризис, вызванный эпидемией коронавируса», — написал он.
По данным Томиленко, редакции сворачивают реализацию новых проектов (52%) и сокращают объемы медиапроизводства (44%). При этом 9% СМИ приостановили свою деятельность на время карантина. В редакциях массово внедряют мероприятия по сокращению затрат на персонал — происходит уменьшение заработных плат (20% СМИ), сотрудники отправляются в неоплачиваемые отпуска (15%) или начинается сокращение работников (6%).
О возникновении задолженности в марте за аренду или коммунальные платежи информирует пятая часть СМИ (21%).
Абсолютное большинство украинских СМИ, приспосабливаясь к условиям карантина, изменила свои редакционные реалии: только 6% коллективов продолжают работать в своих офисах. В 71% СМИ сотрудники работают и дистанционно, и в редакции, 23% медиа полностью перешли на дистанционную работу.