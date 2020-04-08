Валовой внутренний продукт Азиатско-Тихоокеанского региона может снизиться на 0,8% (на $172 миллиарда) из-за пандемии коронавируса, оказавшей негативное влияние на торговлю этих стран с ЕС и США. Об этом говорится в докладе Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) от 8 апреля

Песецкий: Китайская экономика вот-вот начнёт коллапсировать © Facebook, Валерий Песецкий

«Ослабление спроса на этих рынках может существенно негативно отразиться на торговле в [Азиатско-Тихоокеанском] регионе… Согласно предварительным оценкам ЭСКАТО, ВВП региона может снизиться на 0,6-0,8% (в финансовом выражении — на $132-172 миллиарда) вследствие влияния пандемии COVID-19 на одни лишь торговые контакты», — говорится в докладе.

Согласно оценкам экспертов, в наибольшей степени спад в торговле затронет Вьетнам, Монголию, Камбоджу и Сингапур, поскольку их экономическое благосостояние в значительной степени завязано на торговле с США и ЕС.

Ранее заместитель генсека ООН, исполнительный секретарь ЭСКАТО Армида Салсия Алишахбана заявила, что в связи с пандемией в этом году экономический рост стран Азиатско-Тихоокеанского региона может замедлиться на 3,7%.