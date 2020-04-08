Согласно документу, в скором временем спрос на товары из Азии упадет как в Евросоюзе, так и в США, поскольку и там, и там сложилась тяжелая ситуация с распространением COVID-19.
«Ослабление спроса на этих рынках может существенно негативно отразиться на торговле в [Азиатско-Тихоокеанском] регионе… Согласно предварительным оценкам ЭСКАТО, ВВП региона может снизиться на 0,6-0,8% (в финансовом выражении — на $132-172 миллиарда) вследствие влияния пандемии COVID-19 на одни лишь торговые контакты», — говорится в докладе.
Согласно оценкам экспертов, в наибольшей степени спад в торговле затронет Вьетнам, Монголию, Камбоджу и Сингапур, поскольку их экономическое благосостояние в значительной степени завязано на торговле с США и ЕС.
Ранее заместитель генсека ООН, исполнительный секретарь ЭСКАТО Армида Салсия Алишахбана заявила, что в связи с пандемией в этом году экономический рост стран Азиатско-Тихоокеанского региона может замедлиться на 3,7%.