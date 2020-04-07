Ранее Ватерландер был назначен исполнительным директором по трансформации группы «Нафтогаз.
«Нафтогаз» активно ищет специалиста, которому можно было бы доверить Третейский суд в Гааге против России за экспроприацию "Черноморнефтегаза". Как только достойная кандидатура будет найдена, кресло исполнительного директора компании планируется освободить под уже бывшим единомышленником Коболева Юрием Витренко», — говорится в статье.
Сообщается, что именно из-за разногласий с Ватерландером «Нафтогаз» покинул глава газового дивизиона Андрей Фаворов.