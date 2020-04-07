Правительство Чехии смягчило карантинные меры: с 7 апреля там можно будет заниматься спортом на природе без масок, однако все еще необходимо сохранять дистанцию не менее двух метров. Об этом 6 апреля сообщает Радио Прага

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк открытия обувных и канцелярских магазинов.

Также с 14 апреля в случае уважительной причины, такой, как командировка, будет разрешен выезд за пределы Чехии.

В Дании с 15 апреля заработают детские сады и начальные школы, остальные школы планируется открыть с 10 мая. При этом кафе, парикмахерские, дискотеки и торговые центры останутся закрытыми, по-прежнему нельзя будет собираться группами более 10 человек.

По последним данным, в Чехии и Дании коронавирусом заболели почти по 5 тысяч человек.