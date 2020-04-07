С 9 апреля в Чехии откроются магазины для хобби и рукоделия, ремонт велосипедов, хозяйственные магазины, а после Пасхи, которую в стране празднуют 12 апреля, правительство обсудит возможность открытия обувных и канцелярских магазинов.
Также с 14 апреля в случае уважительной причины, такой, как командировка, будет разрешен выезд за пределы Чехии.
В Дании с 15 апреля заработают детские сады и начальные школы, остальные школы планируется открыть с 10 мая. При этом кафе, парикмахерские, дискотеки и торговые центры останутся закрытыми, по-прежнему нельзя будет собираться группами более 10 человек.
По последним данным, в Чехии и Дании коронавирусом заболели почти по 5 тысяч человек.