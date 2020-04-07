«Верните людей на работу»: преемница Вакарчука раскритиковала Зеленского за неэффективный карантин

«Когда я шла в политику, я думала, что мы плохо живем, потому, что во власти все воруют. Теперь я понимаю, что проблемы в отсутствии логики, компетенции и стратегии. Мы же понимаем, что проверка документов на улицах не имеет никакого отношения к решению проблемы. <…> Меры властей неэффективны», — написала она.
Депутат перечислила правила, которые, по ее мнению, обеспечат нормальное функционирование государства.
«Нужно: оставить дома людей из групп риска (пожилых людей, беременных, людей с хроническими болезнями). Максимально возвращать к работе всех других, положив на предприятия задачу обеспечить максимальный уровень защищенности. Обеспечить персональной защитой врачей и начать массовое тестирование на вирус», — пояснила она.