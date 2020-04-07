«Верните людей на работу»: преемница Вакарчука раскритиковала Зеленского за неэффективный карантин

Народный депутат от фракции «Голос» Кира Рудик 6 апреля на своей странице в Facebook раскритиковала украинскую власть за неэффективный карантин в стране

Карантин глазами простых людей, Харьков. Карантин — без фанатизма, а цены заоблачные © REUTERS, Gleb Garanich Депутат перечислила правила, которые, по ее мнению, обеспечат нормальное функционирование государства. «Нужно: оставить дома людей из групп риска (пожилых людей, беременных, людей с хроническими болезнями). Максимально возвращать к работе всех других, положив на предприятия задачу обеспечить максимальный уровень защищенности. Обеспечить персональной защитой врачей и начать массовое тестирование на вирус», — пояснила она.