«По состоянию на 06:00 пожар не локализован, остается горение тремя отдельными очагами вблизи населенных пунктов Звиздаль и Малые Миньки на общей площади 15 га», — говорится в сообщении.
В частности, скорость ветра накануне достигла 15-20 м/сек, в результате чего пожар распространился на территорию Базарского лесничества ГП «Народицкое СЛГ» Народичского района.
На ликвидации последствий лесного пожара работают 72 спасателя и 17 единиц техники. Кроме того, привлечена авиация ГСЧС Украины. В частности, вчера самолетом АН 32-П сделано четыре сброса воды.