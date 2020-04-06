Третий день продолжается лесной пожар из-за переброса огня с горящей сухой травы в Житомирской области. Об этом 6 апреля сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины

Пожар в Чернобыльской зоне мог произойти из-за вмешательства людей - ГСЧС © AP, Yaroslav Yemelianenko сообщении. В частности, скорость ветра накануне достигла 15-20 м/сек, в результате чего пожар распространился на территорию Базарского лесничества ГП «Народицкое СЛГ» Народичского района. На ликвидации последствий лесного пожара работают 72 спасателя и 17 единиц техники. Кроме того, привлечена авиация ГСЧС Украины. В частности, вчера самолетом АН 32-П сделано четыре сброса воды.