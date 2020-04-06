«Нужно защитить земельную реформу, отклонив проекты постановлений, которыми оппоненты пытаются ее оспорить и заблокировать. Ситуация динамично меняется. Например, мы только в пятницу вечером узнали, что к банковскому законопроекту подано около 5 тысяч поправок. И есть информация, что всего их будет 8 тысяч, то есть абсолютный рекорд», — сказал Корниенко.
По словам депутата, противники закона о земле концентрируются на медийном и юридическом направлениях. Например, глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко последовательно раскрывает тему, каким образом этот закон нарушает Конституцию.
Также Корниенко отметил, что фракция готова к любому развитию событий, учитывая то, что противники реформы могут собрать 45 подписей для того, чтобы обратиться в Конституционный суд. По его мнению, эти голоса могут собрать «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».