Фракция «Слуги народа» в Верховной Раде намерена на внеочередном заседании парламента отклонить проекты постановлений, которые мешают рассмотрению закона о банках. Об этом 6 апреля первый замглавы фракции Александр Корниенко рассказал в интервью "РБК-Украина"

«Не хотел подставляться перед Западом» - эксперт объяснил, почему Порошенко сразу не открыл рынок земли © Facebook, iryna.gerashchenko сказал Корниенко.

По словам депутата, противники закона о земле концентрируются на медийном и юридическом направлениях. Например, глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко последовательно раскрывает тему, каким образом этот закон нарушает Конституцию.

Также Корниенко отметил, что фракция готова к любому развитию событий, учитывая то, что противники реформы могут собрать 45 подписей для того, чтобы обратиться в Конституционный суд. По его мнению, эти голоса могут собрать «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».