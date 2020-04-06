По официальным данным, на сегодняшний день в США зафиксировано свыше 337,6 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 9,6 тысяч из которых оказались летальными. Американские медики опасаются, что нехватка средств индивидуальной защиты, таких как защитные маски, поставит под угрозу их жизнь во время вспышки COVID-19.
«Вся компания приложила усилия [для производства масок], объединив дизайнеров, инженеров, специалистов по эксплуатации и упаковке, а также наших поставщиков для разработки, производства и поставки защитных масок для работников здравоохранения», — заявил Кук.
По его словам, компания планирует производить 1 миллион защитных масок в неделю.
Первая партия новой продукции Apple была доставлена в больницу Кайзер в долине Санта-Клара на прошлой неделе. По словам гендира компании, отзывы врачей были очень положительными.
Кроме того, Apple пожертвовала 20 миллионов масок 95 организациям, которые в них нуждаются.
Тем временем из-за эпидемии сотрудники Apple в Калифорнии в настоящее время работают дома, а розничные магазины компании за пределами Китая закрыты на неопределенный срок.