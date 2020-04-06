Компания Apple начала производить защитные маски от коронавируса для медицинских работников. Об этом заявил гендиректор компании Тим Кук, передает CNBC 5 апреля

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«Вся компания приложила усилия [для производства масок], объединив дизайнеров, инженеров, специалистов по эксплуатации и упаковке, а также наших поставщиков для разработки, производства и поставки защитных масок для работников здравоохранения», — заявил Кук.

По его словам, компания планирует производить 1 миллион защитных масок в неделю.

Первая партия новой продукции Apple была доставлена ​​в больницу Кайзер в долине Санта-Клара на прошлой неделе. По словам гендира компании, отзывы врачей были очень положительными.

Кроме того, Apple пожертвовала 20 миллионов масок 95 организациям, которые в них нуждаются.

Тем временем из-за эпидемии сотрудники Apple в Калифорнии в настоящее время работают дома, а розничные магазины компании за пределами Китая закрыты на неопределенный срок.