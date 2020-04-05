В эпоху коронавируса издание Украина.ру на своей странице в Telegram запустило опрос,в котором предложило читателям выбрать обладателя самого стильного защитного снаряжения

«Постепенно все мы втягивается в карантинный ритм жизни. Обживаемся в нем. Вырабатываем стиль. Во всяком случае, уже умеем судить, какая медицинская маска лучше, какие печатки интересней, каким антисептиком модно протирать поверхности и т.д. Сегодня давайте определимся, кто из наших экранных героев обладал самой стильной защитной маской», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Коронавирус и режим самоизоляции. Соцсети реагируют с шутками и юмором © trskinfo.ru

Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», дядя Вова и Гедеван Александрович («Кин-дза-дза!»), Акула Додсон, бандит, ставший крутым бизнесменом («Деловые люди»), жители Земли и планеты Десса «Через тернии к звездам»),

Доктор Айболит из фильма («Айболит-66»), зловещий гангстер из мультика «Раз ковбой, два ковбой» и сыщик Моркоу из мультфильма «Чиполлино».

На момент выхода заметки лидировала с большим отрывом Гюльчатай (28%), за ней идут дядя Вова и Гедеван Александрович (14%), замыкает тройку кавказская пленница Нина (13%).

У вас еще есть возможность принять участие в опросе и помочь своему любимому персонажу — переходите в Telegram Украина.ру и голосуйте!