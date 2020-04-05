Большинство жителей Казахстана в целом поддерживают жесткие меры, которые предпринимает руководство республики в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом рассказал казахский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Эксперт Мамырайымов: Если режимы Средней Азии не будут меняться в условиях пандемии, их ждет крах © Platon.asia

«Это, как говорил директор социологической организации «Левада-Центра» Лев Гудков, пример двоемыслия, когда люди одновременно ругают власть, и одновременно одобряют ее действия. Такая раздвоенность и двуличие», — указал Мамырайымов.

Политолог отметил, что и в Казахстане, и в России живут люди советского типа, которые ставят выше личных прав тотальный порядок, обеспечиваемый государством.

Тем не менее, по его сведениям, около 15-20% граждан все же возмущены этими мерами, так как власти страны могут использовать эти ограничения в том числе в политических целях.

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