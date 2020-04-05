Причем самое парадоксальное состоит в том, продолжил эксперт, что эти меры властей больше всех поддерживают именно жители небольших маленьких городов и деревень, которые не смогли ездить на заработки в Нур-Султан или Алматы после их закрытия на карантин.
«Это, как говорил директор социологической организации «Левада-Центра» Лев Гудков, пример двоемыслия, когда люди одновременно ругают власть, и одновременно одобряют ее действия. Такая раздвоенность и двуличие», — указал Мамырайымов.
Политолог отметил, что и в Казахстане, и в России живут люди советского типа, которые ставят выше личных прав тотальный порядок, обеспечиваемый государством.
Тем не менее, по его сведениям, около 15-20% граждан все же возмущены этими мерами, так как власти страны могут использовать эти ограничения в том числе в политических целях.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.