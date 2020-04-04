Казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру дал прогноз о том, какие политические последствия принесет пандемия для среднеазиатских стран

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк - Талгат, коронавирус сегодня затронул Казахстан, Киргизию и Узбекистан. Вы могли бы выделить какую-то конкретную страну, которая в борьбе с коронавирусом приняла наиболее адекватные меры с точки зрения баланса между безопасностью и функционированием экономики?

— В принципе во всех странах пытаются внедрять тотальный карантин, но лично я не сторонник этого. Я считаю, что нашим странам нужно было пойти по пути, который проходит Швеция, Япония и Южная Корея. Там сделали ставку на пропаганду гигиены, соблюдения дистанции, поддержку здравоохранения и массового тестирования на коронавирус. Они успешно преодолевают пандемию в своих странах. У них показатели гораздо лучше, чем в странах-лидерах по смертности и заболеваемости.

Но наши государственники требуют порядка в их понимании и говорят, будто бы коронавирус показал слабость всех государственных машин, требуют чуть ли не возвращения во времена тоталитаризма для борьбы с ним. Они могут назвать ситуацию в Швеции, Южной Корее и Японии «пущенной на самотек» и «хаосом», но на самом деле показатели в этих странах лучше, чем в США и в Италии.

Я сторонник таких мер в борьбе с коронавирусом еще и потому, что у нас очень низкое качество экономики. Я вам уже говорил, что миллионы людей, которые приезжали из поселков в крупные города, потеряли единственный источник доходов из-за карантина. Они получили компенсацию, но ее объем очень небольшой. Казахстанский эксперт Мамырайымов: Карантин в крупных городах Казахстана уже бьет по нашей экономике © camonitor.kz

Да, президент Токаев объявил о выделении до 10 млрд долларов на поддержку населения и бизнеса, но первоначально говорилось о том, что эту поддержку окажут потом. Токаев выступил еще два раза, поддержка расширились, но она оставляет желать лучшего: семьям оставшимся без средств к существованию, будут выплачивать 42, 5 тыс. тенге (около 100 долларов).

Вы представляете, что такое 42,5 тысяч тенге на семью? У меня есть знакомый, который приезжал в город, таксовал, работал электриком, у него были клиенты, а теперь он сидит дома, у него жена не работает, у него трое детей, и ему эти 42,5 тысяч тенге дают. Вот и вся социальная поддержка.

- То есть, все должно было быть иначе?

— Если бы был такой режим, как в Японии, Южной Корее или Швеции, было бы легче. А теперь у нас настоящая эпидемия. Наши эксперты посчитали, что если учитывать те темпы, с которыми распространяется коронавирус по стране, то к 15 апреля у нас будет около 14 тыс. заболевших. Потом уже счет пойдет на сотни тысяч.

Мне все-таки еще кажется, что эту эпидемию наши власти все-таки используют в политических целях. Я уже говорил, что падение цен на нефть, снижение курса тенге и удорожание импорта вызвало жестокий экономический кризис в стране.

Цены на нефть при этом падают не только из-за политики России и Саудовской Аравии по наращиванию добычи нефти. Они подхлестываются пандемией коронавируса, потому что потребительский спрос упал, и будут падать дальше. Казахстанский эксперт Мамырайымов: Борьба с коронавирусом нашей власти выгодна политически © Platon.asia

Наши власти поняли, что если не принять какие-то жесткие меры по ограничению потенциальных акций протеста, все может закончиться для них плачевно. Коронавирус в этом смысле стал для них манной небесной. Они начали вводить тотальный карантин, чтобы ограничивать не просто телодвижение людей, а общественную деятельность как таковую.

- Как в обществе реагируют на эти жесткие меры? Больше с пониманием, или больше критикуют?

— И в Казахстане, и в России живут люди советского типа. Для них тотальный порядок, обеспечиваемый государством, выше личных прав. Большинство из них поддерживают эти меры. Они все государственники, геополитики, сторонники сильной руки, у них Сталин в почете. Но 15-20% все-таки возмущены.

Причем самое парадоксальное, что эти меры властей поддерживают как раз те люди из пригородов, которые потеряли работу. Это, как говорил директор социологической организации «Левада-Центра» Лев Гудков, пример двоемыслия, когда люди одновременно ругают власть, и одновременно одобряют ее действия. Такая раздвоенность и двуличие.

- В Таджикистане и Туркмении по официальным данным заразившихся нет. Насколько можно верить этой информации?

— Там все понятно. Скорее всего, там по политическим мотивам достоверная информация утаивается. К тому же, там тестирование на коронавирус там находится на очень низком уровне, они не могут зафиксировать его по стране. Да, в Душанбе или Ашхабаде еще может быть могут диагностировать, но в глубинках вряд ли.

- Как вообще повлияет коронавирус на политические режимы региона? Они будут укрепляться или ослабевать?

— Пандемия как раз-таки стала тестом на прочность для этих авторитарных режимов. Те режимы, которые не начнут меняться после пандемии и во время ее, плохо закончат. В нашей стране тотальный карантин продлится минимум 3 месяца.

Я думаю, он закончится массовыми выступлениями. Будут голодные бунты. Будут столкновения с полицией со всеми вытекающими последствиями, особенно если полиция прольет кровь. Казахи вообще люди миролюбивые, но до определенной точки.

Если чаша терпения переполнится, казаха очень сложно остановить. Особенно, если кровь прольется. Если начнутся расстрелы, то большое восстание пройдет по всей стране.

- Планируют ли среднеазиатские страны просить помощи у России?

— Казахстан уже запросил гуманитарную помощь у всех стран. Я еще хочу сказать, что наши власти используют ситуацию с пандемией не только чтобы закрутить гайки в условиях экономического кризиса. У наших властей скорее всего нет ресурсов для борьбы с коронавирусом.

Заявлялась, что у нас есть 90 млрд долларов золотовалютных резервов. Но оказалось, что они не в нале, они неликвидные. Почему они неликвидные — это большой вопрос. Видимо, тут какая-то коррупционный фактор замешан. У них сейчас нет денег на руках, они не знают, что делать.

Они уже заняли на внешних рынках 3 млрд долларов для борьбы с коронавирусом, видимо, чтобы эти 42,5 тысячи тенге оплачивать. Нет денег. Если ситуация еще три месяца продлится, это все плачевно закончится для власти.

- Ранее высказывалось мнение, будто бы постсоветские среднеазиатские республики во главе с Казахстаном смогут стать самостоятельным геополитическим игроком. Как на эти шансы повлияет пандемия?

— Я не думаю, что интеграция между нами достигнет такого высокого уровня, чтобы выстраивать единую самостоятельную внешнюю и экономическую политику, или образовать единую зону свободной торговли, таможенный союз.

Всего две встречи состоялись в верхах. Лидеры наших стран встречались, обсуждали общие региональные вопросы, и все. Кыргызстан и Таджикистан до сих пор не могут решить проблему со спорными приграничными участками, делимитации границы провести.

Хотя в наших странах очень много сторонников этой региональной интеграции, дело не двигается с мертвой точки. Региональная интеграция еще и невыгодна Москве, а наши лидеры на нее оглядываются, и не рискуют предпринять какие-то реальные шаги.