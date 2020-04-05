В интервью певица Лолита Милявская рассказала журналисту, что на одном из корпоративов среди гостей был человек, инициировавший запрет на её въезд на Украину. Когда артистка спросила, в чём причина, ей ответили, что это был политический заказ.

Журналист Дмитрий Гордон объяснил ей логику этого решения: «Крым — это украинская территория, ты можешь с этим не согласиться, я уважаю твоё мнение. И когда человек приезжает в украинский Крым, пусть он сегодня даже де-факто российский, но де-юре он украинский, не проходя украинскую таможенную границу, он попадает на украинскую территорию незаконно. Если бы ты заехала через Херсонскую область, всё было б иначе».

Названы фамилии российских актеров, которым запретили въезд на Украину на 10 лет за попытку обойти запрет
Названы фамилии российских актеров, которым запретили въезд на Украину на 10 лет за попытку обойти запрет

Милявская возмутилась, что так придётся проделывать больший путь и тратить больше денег на билеты, а раньше она всегда летала прямыми рейсами, даже когда полуостров входил в состав Украины. Более того, некоторые её знакомые так и сделали, поехали через Херсонскую область, но их не пустили.

«Ты по-своему права, но с точки зрения закона государство тебе сказало: «Лолита, ну раз ты заехала в обход государства, мы тебя не пустим». Вот единственная причина», — сказал Гордон.

Он рассказал, что один очень известный российский артист обратился к нему за советом, как можно посетить и Крым, где имеет недвижимость, и Киев, и Харьков,  и Одессу, и Львов. По совету журналиста он поехал в Крым через Херсон и спокойно выехал обратно.

Согласно ноте МИД Украины о порядке въезда и выезда на территорию российского Крыма, все иностранные граждане должны согласовывать любые поездки на полуостров с украинской властью. В отношении нескольких зарубежных политиков украинские спецслужбы возбудили уголовные дела из-за отсутствия у них разрешения Киева на посещение республики, которая в течение трех лет находится под российской юрисдикцией.

Официальная позиция Киева заключается в том, что Крым остается украинским регионом, но в настоящее время представляет собой «оккупированную территорию». Однако полуостров вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года, который полностью соответствовал нормам международного права.