Телеведущий Дмитрий Гордон рассказал, что один очень известный российский артист по его совету поехал в Крым через Херсонскую область, прошёл контроль на украинской границе и после этого может посещать Украину, в отличие от многих коллег, которые въехали на полуостров с территории России

В интервью певица Лолита Милявская рассказала журналисту, что на одном из корпоративов среди гостей был человек, инициировавший запрет на её въезд на Украину. Когда артистка спросила, в чём причина, ей ответили, что это был политический заказ.

Журналист Дмитрий Гордон объяснил ей логику этого решения: «Крым — это украинская территория, ты можешь с этим не согласиться, я уважаю твоё мнение. И когда человек приезжает в украинский Крым, пусть он сегодня даже де-факто российский, но де-юре он украинский, не проходя украинскую таможенную границу, он попадает на украинскую территорию незаконно. Если бы ты заехала через Херсонскую область, всё было б иначе». Названы фамилии российских актеров, которым запретили въезд на Украину на 10 лет за попытку обойти запрет

Милявская возмутилась, что так придётся проделывать больший путь и тратить больше денег на билеты, а раньше она всегда летала прямыми рейсами, даже когда полуостров входил в состав Украины. Более того, некоторые её знакомые так и сделали, поехали через Херсонскую область, но их не пустили.

«Ты по-своему права, но с точки зрения закона государство тебе сказало: «Лолита, ну раз ты заехала в обход государства, мы тебя не пустим». Вот единственная причина», — сказал Гордон.

Он рассказал, что один очень известный российский артист обратился к нему за советом, как можно посетить и Крым, где имеет недвижимость, и Киев, и Харьков, и Одессу, и Львов. По совету журналиста он поехал в Крым через Херсон и спокойно выехал обратно.

Согласно ноте МИД Украины о порядке въезда и выезда на территорию российского Крыма, все иностранные граждане должны согласовывать любые поездки на полуостров с украинской властью. В отношении нескольких зарубежных политиков украинские спецслужбы возбудили уголовные дела из-за отсутствия у них разрешения Киева на посещение республики, которая в течение трех лет находится под российской юрисдикцией.

Официальная позиция Киева заключается в том, что Крым остается украинским регионом, но в настоящее время представляет собой «оккупированную территорию». Однако полуостров вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года, который полностью соответствовал нормам международного права.