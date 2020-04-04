Вызванный пандемией коронавируса экономический кризис остановил работу практически всего бизнеса в Грузии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 20.00 4 апреля

«По предварительным оценкам, грузинский бюджет недополучит из-за этого около трех миллиардов долларов. И грузинское правительство уже приняло решение влить в экономику страны 560 миллионов долларов. Но уже сейчас весь бизнес, который не работает онлайн, остановлен. Единственное, что могут делать люди, это таксовать и заниматься онлайн-продажами. Но онлайн-продажи в Грузии — это на самом деле, минимальная часть нашего бизнеса», — рассказал Арчил Сихарулидзе.

Первый случай смерти от осложнений, вызванных коронавирусом, произошел 4 апреля, скончалась 79-летняя женщина.

Всего в Грузии подтвердились 156 случаев коронавирусной инфекции, 28 из них выздоровели.