Особенно пострадал главная отрасль грузинской экономики — туризм. По словам собеседника издания, в этом туристическом сезоне не стоит ожидать большого потока туристов из России и других стран.
«По предварительным оценкам, грузинский бюджет недополучит из-за этого около трех миллиардов долларов. И грузинское правительство уже приняло решение влить в экономику страны 560 миллионов долларов. Но уже сейчас весь бизнес, который не работает онлайн, остановлен. Единственное, что могут делать люди, это таксовать и заниматься онлайн-продажами. Но онлайн-продажи в Грузии — это на самом деле, минимальная часть нашего бизнеса», — рассказал Арчил Сихарулидзе.
Первый случай смерти от осложнений, вызванных коронавирусом, произошел 4 апреля, скончалась 79-летняя женщина.
Всего в Грузии подтвердились 156 случаев коронавирусной инфекции, 28 из них выздоровели.