Герой Украины Иван Вакарчук руководил министерством образования и науки Украины с 2007 по 2010 год.
Также он возглавлял Институт национальной памяти Украины. Кроме того, Вакарчук-старший был ученым-физиком и ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко.
«Не стало настоящего патриота… Человека, который своим разумом и сердцем добывала нашу независимость…», — написал его сын.
По словам Святослава Вакарчука, из-за сложной эпидемиологической обстановки прощание с отцом пройдет в узком кругу.