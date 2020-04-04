В субботу, 4 апреля, скончался Иван Вакарчук, бывший министр образования Украины и отец депутата Верховной Рады Святослава Вакарчука. Об этом лидер группы «Океан Эльзы» сообщил на своей странице в Facebook

Святослав Вакарчук: соло на позорном барабане © gdb.rferl.org | gdb.rferl.org | Перейти в фотобанк Иван Вакарчук руководил министерством образования и науки Украины с 2007 по 2010 год.

Также он возглавлял Институт национальной памяти Украины. Кроме того, Вакарчук-старший был ученым-физиком и ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко.

«Не стало настоящего патриота… Человека, который своим разумом и сердцем добывала нашу независимость…», — написал его сын.

По словам Святослава Вакарчука, из-за сложной эпидемиологической обстановки прощание с отцом пройдет в узком кругу.