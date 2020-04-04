Международный валютный фонд (МВФ) приветствовал поддержку Верховной Рады в первом чтении закона о банковском регулировании и ожидает его окончательного принятия. Об этом 4 апреля сообщается в пресс-релизе постоянного представительства фонда на Украине

Комбинация понедельника. Зеленский, Коломойский, Ахметов и «антиколомойский закон» © скриншот с видео "Радіо Свобода" Игоря Коломойского, чтобы лишить его возможности вернуть национализированный ПриватБанк.

Принятие этого закона является главным условием для получения новой программы МВФ. Документ еще должен пройти второе чтение.

«Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем его окончательного принятия», — говорится в сообщении.

В фонде также ожидают, что Киев примет изменения в бюджет на 2020 год, которые помогут власти дать ответ на чрезвычайные вызовы, стоящие вследствие пандемии коронавируса COVID-19.

МВФ также призвали власти продолжать работу с Всемирным банком для обеспечения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли, открытие которого также было одним из условий для выдачи кредита.