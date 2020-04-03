С 00:00 5 апреля по 20 апреля граждане республики должны будут отправлять СМС-уведомление для того, чтобы получить возможность выйти на улицу.
Покидать свои дома они смогут лишь ради получения срочной медицинской помощи и получения лечения, для покупки продуктов и медикаментов, получения банковских и почтовых услуг, а также на похороны близкого родственника.
Получить разрешение можно будет, отправив сообщение на номер 8103 с информацией, подтверждающей личность, а также цель выхода.
Согласно последним данным, в Азербайджане зафиксировано 443 случая заражения коронавирусом, 5 человек скончалось, 32 выздоровели.