Жители Азербайджана с 5 апреля должны будут отправлять СМС-сообщение в специальную службу, чтобы выйти на улицу. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщило агентство «Интерфакс»

С 00:00 5 апреля по 20 апреля граждане республики должны будут отправлять СМС-уведомление для того, чтобы получить возможность выйти на улицу.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Получить разрешение можно будет, отправив сообщение на номер 8103 с информацией, подтверждающей личность, а также цель выхода.

Согласно последним данным, в Азербайджане зафиксировано 443 случая заражения коронавирусом, 5 человек скончалось, 32 выздоровели.