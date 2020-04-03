Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала президента Украины Владимира Зеленского отказаться от подписания принятого закона о рынке земли. В противном случае она пообещала всеми способами помешать закону о рынке земли вступить в силу. Об этом накануне она сообщила в эфире телеканала «1+1».

Рынок земли. Украинские парламентарии штампуют постановления об отмене скандального закона © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Во время голосования мы четко увидели те команды и фракции, которые реально работают по заказу глобальных финансовых корпораций. И мы увидели, что парламентом, к сожалению, руководят не украинцы, а глобальные финансовые спекулянты, которые уже почувствовали, что получили контроль над Украиной. Но мы этого так просто не оставим. Закон о распродаже земли, который будет подписан президентом, не будет действовать — мы приложим к этому все усилия», — заявила политик.

Также Тимошенко сообщила, что уже подала проект постановления, которым остановила подписание президентом закона о рынке земли, и обратилась в НАПК.

Кроме того, она отметила, что если Зеленский все же подпишет этот закон, «Батькивщина» обратится в Конституционный суд.