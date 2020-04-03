Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев рассматривает возможность возвращения своих граждан на родину из Непала самолётами российской авиакомпании «Аэрофлот», поскольку оттуда очень сложно выстроить маршрут

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«С Непалом сложность в том, что это отдалённая страна и для неё трудно построить маршрут. С другой стороны, там есть предложения от российской компании «Аэрофлот», чтоб наши граждане сели на её борт», — сказал он.

Он пояснил, что украинское консульство должно направить российскому консульству официальную ноту, чтобы граждан Украины взяли на борт. Однако, прежде чем обратиться к Москве, Киев изучит все логистические возможности.

По информации Кулебы, всего в программе по возвращению домой участвуют 13,7 тыс. украинцев, а в срочной эвакуации нуждаются 8538 человек. Украина организовывает специальные рейсы для возвращения своих граждан с привязкой к способности обеспечить обсервацию внутри страны.