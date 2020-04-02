Руководитель управления Департамента защиты экономики Нацполиции в Ивано-Франковской области Михаил Банк попал под следствие по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Об этом 2 апреля сообщает «Апостроф» со ссылкой на ОО «Антикоррупционный блокпост»

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