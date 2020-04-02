Поводом для возбуждения дела стала опубликованная в СМИ информация о покупке Банком автомобилей и строительстве гостиничного комплекса на горнолыжном курорте «Буковель» на сумму, которая значительно превышает его официальный заработок.
Как утверждают журналисты, Департамент защиты экономики, который возглавляет Михаил Банк, обложил данью местный бизнес.
«Через суд получал постановление на проведение следственных действий, и начинали обыск: вытягивали компьютеры, бухгалтерию, а из кассы — деньги, документы. Так парализовали работу предприятий, а затем требовали у бизнеса «выкуп», — говорится в сообщении.
Предварительное расследование в отношении полицейского чиновнка ведет Госбюро расследований (ГБР).