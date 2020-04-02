В Одессе оштрафовали нескольких горожан, которые работали, несмотря на карантин. Об этом 2 апреля сообщает vgorode.ua

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк составил админпротоколы в отношении трех одесситок, которых застал в офисе агентства недвижимости. Такой же протокол составили на владелицу работавшей автомойки на Люстдорфской дороге.

Всем им полицейские выписали штраф за «нарушение правил карантина людей» — в соответствии со ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За первое нарушение режима карантина в Одессе предусмотрен штраф — в размере 17 тысяч гривен (почти 50 тысяч рублей), за второе — 34 тысячи гривен (около 100 тысяч рублей), а за третье — уголовная ответственность.