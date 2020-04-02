Руководитель ведомства Сергей Дейнеко утверждает, что российская рок-исполнительница Юлия Чичерина не была на Украине с 2013 года, хотя она с тех пор неоднократно посещала ДНР и ЛНР, которые власти страны считают временно неподконтрольными, но всё-таки украинскими регионами

По словам главы Госпогранслужбы Украины, российская певица не была на территории Украины 7 лет.

«Она не была в «Борисполе», это был фейк, сознательная провокация. В те дни, когда она постила фото якобы из «Борисполя», она находилась в Южной Осетии», — заявил Сергея Дейнеко в интервью изданию «РБК-Украина». Юлия Чичерина: Донбассу нужны любовь и сострадание © предоставлено Ю.Чичериной

Юлия Чичерина несколько раз посещала ДНР и ЛНР после начала боевых действий в 2013 году и выступала там с бесплатными концертами в Донецке и Луганске. Более того, она получила паспорт ЛНР в 2017 году, торжественная церемония вручения состоялась в Луганске у обновлённого монумента «Звезда Победы». Министерство культуры Украины внесло Чичерину в «чёрный список» деятелей культуры из РФ, которые создают угрозу национальной безопасности страны из-за поддержки Крыма и народных республик Донбасса.

Таким образом, заявляя, что певица не была на Украине 7 лет, Дейнеко не признаёт Донбасс украинской территорией, а ведь политики всегда подчёркивают, что регион — неотъемлемая часть Украины.