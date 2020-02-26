Российская рок-исполнительница Юлия Чичерина опубликовала фотографию из киевского аэропорта Борисполь. Кадром она поделилась на своей странице в Facebook в среду, 26 февраля

«Доброе утро, Борисполь» — подписала фотографию девушка.

На фото Чичерина сидит за столом в большом помещении вместе с основателем бригады «Пятнашка» Ахрой Авидзба и журналистом Семеном Пеговым.

Донецкий Сталинград нашей Юли Чичериной © Facebook, Чичерина | Перейти в фотобанк назвали «провокацией» и заявили, что границу с Украиной Чичерина не пересекала.

«Не могу сказать, почему они запостили именно аэропорт "Борисполь". Не исключено, что это какая-то провокация со стороны или данного лица, или тех сил, которые поддерживают ее. Данное лицо границу Украины не пересекало. А если бы пересекало, то она находится на контроле, и ее бы не пустили с проставлением запрета на въезд на 3 года», — заявил представитель ведомства Андрей Демченко.

Ранее Министерство культуры Украины внесло Чичерину в черный список деятелей культуры из РФ, которые создают угрозу национальной безопасности страны, из-за ее поддержки Крыма и республик Донбасса.