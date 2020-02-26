«Доброе утро, Борисполь» — подписала фотографию девушка.
На фото Чичерина сидит за столом в большом помещении вместе с основателем бригады «Пятнашка» Ахрой Авидзба и журналистом Семеном Пеговым.
В Госпогранслужбе Украины фотографию назвали «провокацией» и заявили, что границу с Украиной Чичерина не пересекала.
«Не могу сказать, почему они запостили именно аэропорт "Борисполь". Не исключено, что это какая-то провокация со стороны или данного лица, или тех сил, которые поддерживают ее. Данное лицо границу Украины не пересекало. А если бы пересекало, то она находится на контроле, и ее бы не пустили с проставлением запрета на въезд на 3 года», — заявил представитель ведомства Андрей Демченко.
Ранее Министерство культуры Украины внесло Чичерину в черный список деятелей культуры из РФ, которые создают угрозу национальной безопасности страны, из-за ее поддержки Крыма и республик Донбасса.