Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ради политического пиара слукавил, говоря о возможности в ближайшее время провести обмен удерживаемыми лицами, а также о том, что Киев якобы не ведет прямые переговоры с ЛНР и ДНР. Об этом заявила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева, передает Луганскинформцентр 2 апреля

Ермак назвал сроки обмена пленными с ЛНР и ДНР © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Заявление господина Ермака, которое он сделал ранее о том, что якобы не ведется диалог с ЛНР и ДНР, и о том, что в ближайшее время произойдет обмен, мы расцениваем как его личный политический пиар», — сказала Кобцева.

Так, она напомнила, что Ермак лично участвовал в видеоконференции, где обсуждался вопрос обмена пленными, при этом «ушел по-французски, даже не попрощавшись», таким образом, договоренности по проведению обмена с украинской стороной по-прежнему не достигнуты.

При этом представитель ЛНР подчеркнула, что республика готова была провести обмен по формуле «8 на 11» 29 марта, но Киев отказался это делать. В результате на Украину могли бы вернуться: Желдак В. А., Можаев В. В., Миронич С. В., Полозов Н. Н., Попова А. А., Русинов С. В., Сливка И. Д., Сливка А. Д., Табачный А. Е., Штиль А. П. и Яковенко А. А.