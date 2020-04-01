«Массовых протестов во время пандемии не будет. Протесты могут быть тогда, когда начнётся реальная распродаже земли, при которой невозможно будет избежатьзлоупотреблений», — пояснил эксперт.
Политолог добавил, что пока юристы в связи с этими говорят о нарушениях регламента и 5-й статьи Конституции, но учитывая кадровый состав, отменить закон через КС, скорее всего, не получится.
Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит.
Согласно принятому документу, с 1 января 2024 года юридические лица смогут приобретать сельхозземлю, а порог по концентрации в одних руках возрастет до 10 тысяч га. Продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности запрещается.