С учетом кризиса, коронавируса и отсутствия поддержки Евросоюза удар по экономике прибалтийских стран может быть настолько силен, что их правительства могут обратиться за помощью к России, несмотря на всю свою русофобию. Об этом рассказал специалист по вопросам региона Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

Эксперт Носович: Из-за коронавируса и кризиса страны Прибалтики могут попросить помощи у Москвы © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Если бы вы мне еще месяц назад задали этот вопрос, я бы вам однозначно сказал: «Нет. В Прибалтике все законсервировано, и никаких подвижек в сторону улучшения отношений с Россией быть не может в принципе». Сейчас все меняется, и прогнозы делать невозможно», — указал Носович.

В свою очередь, добавил специалист, Москве нужно вести диалог напрямую с жителями этих стран, а не с теми прибалтийскими элитами, которые настроены антироссийски и зарабатывают на русофобии.