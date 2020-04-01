Эксперт отметил, что такие кардинальные геополитические повороты в истории происходят под воздействием кризиса и приводят к новой расстановке сил, причем мир сейчас входит именно в такую ситуацию.
«Если бы вы мне еще месяц назад задали этот вопрос, я бы вам однозначно сказал: «Нет. В Прибалтике все законсервировано, и никаких подвижек в сторону улучшения отношений с Россией быть не может в принципе». Сейчас все меняется, и прогнозы делать невозможно», — указал Носович.
В свою очередь, добавил специалист, Москве нужно вести диалог напрямую с жителями этих стран, а не с теми прибалтийскими элитами, которые настроены антироссийски и зарабатывают на русофобии.