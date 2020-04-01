Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков. Об этом 1 апреля министр заявил на ежедневном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса

Отмечается, что ряд стран уже предоставил итальянской стороне такую поддержку.

«Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем, анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией. Однако мы должны обеспечить их полную безопасность и лучшие условия работы в Италии», — подчеркнул Зеленский.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 1 апреля

В Италии к 1 апреля коронавирусом заразились почти 105 тысяч человек, свыше 12 тысяч погибли.