Украинский парламент, проголосовав за рынок земли, показал, что он не является самостоятельным законодательным органом, а представляет из себя симулякр, приложение к правящему классу. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый

«Верховную Раду перегнули через колено. Хотя парламент у нас давно уже не является самостоятельным законодательным органом, а является таким себе симулякром, приложением к исполнительной власти, к правящему классу. Поэтому можно сказать так, что правящий класс, компрадорская буржуазия дала команду, а люди, которые называют себя народными депутатами, эту команду исполнили», — считает правозащитник.

Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит. За решение о введении рынка земли проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых.

Гожый отметил, что у многих политологов и экономистов сложилось мнение, что причиной такого неожиданного и резкого принятия закона о рынке земли является позиция Международного валютного фонда (МВФ) относительно макроэкономической помощи Украине: новые транши могут последовать только в случае принятия законов о банках и о рынке земли.

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