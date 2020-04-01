Голосование за закон об открытии рынка земли показал удивительное единодушие депутатов фракций Порошенко, Вакарчука и Зеленского, что может свидетельствовать об очередном политическом "договорняке". Об этом 31 марта в комментарии корреспонденту издания Украина.ру рассказал политолог Михаил Погребинский

Ночью 31 марта Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о продаже земли. За него проголосовали 206 депутатов от «Слуги народа», также голоса дали «Европейская солидарность», «Голос» и депутатская группа «Довира» («Доверие»). Новая эпоха для Украины. Эксперты о введении рынка земли © REUTERS, AP

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский убежден, что такое солидарное голосование может говорить о конце монобольшинства «Слуги народа».

«Формально монобольшинства нет. Впрочем, Верховная Рада и так может функционировать, всё равно столь большой провластной фракции не было никогда. Просто под разные голосования придётся искать (покупать) партнёров», — подчеркивает политолог.

Он обращает внимание, что мотивация депутатов «Европейской солидарности» Порошенко и «Голоса» Вакарчука при поддержке этого законопроекта более чем прозрачна.

По мнению Погребинского, «Голос» получил команду от условного Сороса (возможно, от посольства США), а Порошенко в Офисе президента пообещали притормозить или вовсе закрыть уголовные дела против него.