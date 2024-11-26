Четверых мигрантов выдворили из Донецка за продвижение радикального ислама
© Донбасс Сегодня / Telegram
© Донбасс Сегодня / Telegram
Силовики задержали в Донецке четверо иностранных граждан, занимавшихся пропагандой идеологии одной из международных террористических организаций. Об этом 26 ноября сообщили в УФСБ по Донецкой Народной Республике
В комментарии ведомства уточняется, что мигранты прибыли в регион с целью продвижения радикального ислама среди местного населения.
Ворошиловский межрайонный суд привлек иностранцев к административной ответственности за нарушение правил въезда в Россию. Также было принято решение о принудительном выдворении мигрантов за пределы страны.
Ворошиловский межрайонный суд привлек иностранцев к административной ответственности за нарушение правил въезда в Россию. Также было принято решение о принудительном выдворении мигрантов за пределы страны.
Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что с января по август иностранцы совершили 8059 злодеяний в России. К сравнению, за аналогичный период прошлого года их было 2880. При этом доля тяжких преступлений увеличилась на 12%.
В числе преступлений оказались, например, захват заложников заключенными колонии ИК-19 в Волгоградской области. Это сделали уроженцы Таджикистана и Узбекистана, которые успели самым жестоким образом расправиться с четверыми сотрудниками УФСИН, прежде, чем были уничтожены снайперами.
В эту же статистику попал и теракт, совершенный несколькими уроженцами Таджикистана в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.
29 октября, 12:43Получил паспорт РФ и продался США: мигрант из Таджикистана получил срок за госизменуIT-специалист из Таджикистана, ранее получивший паспорт РФ, осужден на 13,5 года колонии строгого режима по статье "Государственная измена". Об этом 29 октября сообщили в Центре общественных связей ФСБ России
На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия нуждается в трудовых мигрантах из других государств, так как стране "нужны рабочие руки".
"Мигранты - это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало. Мы их (мигрантов) только приветствуем", - отметил Песков.