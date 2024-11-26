Четверых мигрантов выдворили из Донецка за продвижение радикального ислама - 26.11.2024 Украина.ру
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Четверых мигрантов выдворили из Донецка за продвижение радикального ислама
Четверых мигрантов выдворили из Донецка за продвижение радикального ислама - 26.11.2024 Украина.ру
Четверых мигрантов выдворили из Донецка за продвижение радикального ислама
Силовики задержали в Донецке четверо иностранных граждан, занимавшихся пропагандой идеологии одной из международных террористических организаций. Об этом 26 ноября сообщили в УФСБ по Донецкой Народной Республике
2024-11-26T10:55
2024-11-26T10:55
новости
россия
таджикистан
донецк
дмитрий песков
следственный комитет
цру
мигранты
фсб
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В комментарии ведомства уточняется, что мигранты прибыли в регион с целью продвижения радикального ислама среди местного населения.Ворошиловский межрайонный суд привлек иностранцев к административной ответственности за нарушение правил въезда в Россию. Также было принято решение о принудительном выдворении мигрантов за пределы страны.Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что с января по август иностранцы совершили 8059 злодеяний в России. К сравнению, за аналогичный период прошлого года их было 2880. При этом доля тяжких преступлений увеличилась на 12%.В числе преступлений оказались, например, захват заложников заключенными колонии ИК-19 в Волгоградской области. Это сделали уроженцы Таджикистана и Узбекистана, которые успели самым жестоким образом расправиться с четверыми сотрудниками УФСИН, прежде, чем были уничтожены снайперами.В эту же статистику попал и теракт, совершенный несколькими уроженцами Таджикистана в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.Среди последних случаев совершения преступления приезжими в России - уроженец Таджикистана Фируз Дадабоев был задержан при попытке передать ЦРУ США собранные в России секретные материалы. Иностранный специалист признал свою вину и получил 13,5 лет тюрьмы из 20 возможных по этой статье.На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия нуждается в трудовых мигрантах из других государств, так как стране "нужны рабочие руки"."Мигранты - это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало. Мы их (мигрантов) только приветствуем", - отметил Песков.Еще по теме: На этот раз женщины: в Казани арестовали свидетельниц всемирного халифата и Герой России: "Прибывшие мигранты становятся на путь преступности или радикализма".
https://ukraina.ru/20241001/1057822844.html
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новости, россия, таджикистан, донецк, дмитрий песков, следственный комитет, цру, мигранты, фсб
Новости, Россия, Таджикистан, Донецк, Дмитрий Песков, Следственный комитет, ЦРУ, мигранты, ФСБ

Четверых мигрантов выдворили из Донецка за продвижение радикального ислама

10:55 26.11.2024
 
© Донбасс Сегодня / Telegram
© Донбасс Сегодня / Telegram
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Силовики задержали в Донецке четверо иностранных граждан, занимавшихся пропагандой идеологии одной из международных террористических организаций. Об этом 26 ноября сообщили в УФСБ по Донецкой Народной Республике
В комментарии ведомства уточняется, что мигранты прибыли в регион с целью продвижения радикального ислама среди местного населения.

Ворошиловский межрайонный суд привлек иностранцев к административной ответственности за нарушение правил въезда в Россию. Также было принято решение о принудительном выдворении мигрантов за пределы страны.
Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что с января по август иностранцы совершили 8059 злодеяний в России. К сравнению, за аналогичный период прошлого года их было 2880. При этом доля тяжких преступлений увеличилась на 12%.
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1 октября, 17:29
Мигранты в России совершили 73 экстремистских преступления в 2024 году - СК РФЗа восемь месяцев текущего года почти втрое выросло число преступлений, совершенных мигрантами, нелеально прибывшими в Россию. Такие данные подает Следственный комитет страны
В числе преступлений оказались, например, захват заложников заключенными колонии ИК-19 в Волгоградской области. Это сделали уроженцы Таджикистана и Узбекистана, которые успели самым жестоким образом расправиться с четверыми сотрудниками УФСИН, прежде, чем были уничтожены снайперами.
В эту же статистику попал и теракт, совершенный несколькими уроженцами Таджикистана в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.
Среди последних случаев совершения преступления приезжими в России - уроженец Таджикистана Фируз Дадабоев был задержан при попытке передать ЦРУ США собранные в России секретные материалы. Иностранный специалист признал свою вину и получил 13,5 лет тюрьмы из 20 возможных по этой статье.
Фото: Телеграм-канал Многонационал
29 октября, 12:43
Получил паспорт РФ и продался США: мигрант из Таджикистана получил срок за госизменуIT-специалист из Таджикистана, ранее получивший паспорт РФ, осужден на 13,5 года колонии строгого режима по статье "Государственная измена". Об этом 29 октября сообщили в Центре общественных связей ФСБ России
На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия нуждается в трудовых мигрантах из других государств, так как стране "нужны рабочие руки".
"Мигранты - это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало. Мы их (мигрантов) только приветствуем", - отметил Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
22 ноября, 10:11
Песков объяснил, почему Россия нуждается в мигрантахРоссия нуждается в трудовых мигрантах из других государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости
Еще по теме: На этот раз женщины: в Казани арестовали свидетельниц всемирного халифата и Герой России: "Прибывшие мигранты становятся на путь преступности или радикализма".
 
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