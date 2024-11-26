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Четверых мигрантов выдворили из Донецка за продвижение радикального ислама

Четверых мигрантов выдворили из Донецка за продвижение радикального ислама - 26.11.2024 Украина.ру

Четверых мигрантов выдворили из Донецка за продвижение радикального ислама

Силовики задержали в Донецке четверо иностранных граждан, занимавшихся пропагандой идеологии одной из международных террористических организаций. Об этом 26 ноября сообщили в УФСБ по Донецкой Народной Республике

2024-11-26T10:55

2024-11-26T10:55

2024-11-26T10:55

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В комментарии ведомства уточняется, что мигранты прибыли в регион с целью продвижения радикального ислама среди местного населения.Ворошиловский межрайонный суд привлек иностранцев к административной ответственности за нарушение правил въезда в Россию. Также было принято решение о принудительном выдворении мигрантов за пределы страны.Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что с января по август иностранцы совершили 8059 злодеяний в России. К сравнению, за аналогичный период прошлого года их было 2880. При этом доля тяжких преступлений увеличилась на 12%.В числе преступлений оказались, например, захват заложников заключенными колонии ИК-19 в Волгоградской области. Это сделали уроженцы Таджикистана и Узбекистана, которые успели самым жестоким образом расправиться с четверыми сотрудниками УФСИН, прежде, чем были уничтожены снайперами.В эту же статистику попал и теракт, совершенный несколькими уроженцами Таджикистана в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.Среди последних случаев совершения преступления приезжими в России - уроженец Таджикистана Фируз Дадабоев был задержан при попытке передать ЦРУ США собранные в России секретные материалы. Иностранный специалист признал свою вину и получил 13,5 лет тюрьмы из 20 возможных по этой статье.На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия нуждается в трудовых мигрантах из других государств, так как стране "нужны рабочие руки"."Мигранты - это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало. Мы их (мигрантов) только приветствуем", - отметил Песков.Еще по теме: На этот раз женщины: в Казани арестовали свидетельниц всемирного халифата и Герой России: "Прибывшие мигранты становятся на путь преступности или радикализма".

https://ukraina.ru/20241001/1057822844.html

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новости, россия, таджикистан, донецк, дмитрий песков, следственный комитет, цру, мигранты, фсб