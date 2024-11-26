ЕС планирует ввести санкции против китайских фирм, якобы помогающих России - 26.11.2024 Украина.ру
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ЕС планирует ввести санкции против китайских фирм, якобы помогающих России
ЕС планирует ввести санкции против китайских фирм, якобы помогающих России - 26.11.2024 Украина.ру
ЕС планирует ввести санкции против китайских фирм, якобы помогающих России
Европейский союз предлагает ввести санкции против нескольких китайских фирм, которые якобы помогают российским компаниям в разработке дронов, сообщает Bloomberg
2024-11-26T11:28
2024-11-26T11:28
новости
россия
владимир путин
китай
гонконг
евросоюз
минобороны
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Руководство ЕС предложило ввести санкции против гражданина Китая, который контролирует компанию, нарушившую торговые ограничения блока. В черный список также попадут фирма из Гонконга, которую заподозрили в поставке России микроэлектроники, и представители Минобороны КНДР.Помимо того, Европейская комиссия изучает возможность введения ограничений против российских нефтяных танкеров, 50 физических и около 30 юридических лиц, пишет агентство.Предложение поступило после того, как стало известно, что министры иностранных дел стран G7 пообещают принять "соответствующие меры против субъектов в Китае и других третьих странах" за военную поддержку России. Встреча министров пройдет в Италии на этой неделе.Ряд китайских компаний уже находится под санкциями США и Великобритании. Китай неоднократно критиковал западные ограничения и заверял, что не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта и никак не участвует в нем, а только пытается играть "конструктивную роль в содействии политическому урегулированию".Россия считает санкции, введенные из-за военных действий на Украине, незаконными.Подробнее о российско-китайских отношениях - в материале Отношения между Россией и Китаем на беспрецедентно высоком уровне - Путин на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир путин, китай, гонконг, евросоюз, минобороны
Новости, Россия, Владимир Путин, Китай, Гонконг, Евросоюз, Минобороны

ЕС планирует ввести санкции против китайских фирм, якобы помогающих России

11:28 26.11.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай Китай флаг
Города мира. Шанхай Китай флаг - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Европейский союз предлагает ввести санкции против нескольких китайских фирм, которые якобы помогают российским компаниям в разработке дронов, сообщает Bloomberg
Руководство ЕС предложило ввести санкции против гражданина Китая, который контролирует компанию, нарушившую торговые ограничения блока. В черный список также попадут фирма из Гонконга, которую заподозрили в поставке России микроэлектроники, и представители Минобороны КНДР.
Помимо того, Европейская комиссия изучает возможность введения ограничений против российских нефтяных танкеров, 50 физических и около 30 юридических лиц, пишет агентство.
Предложение поступило после того, как стало известно, что министры иностранных дел стран G7 пообещают принять "соответствующие меры против субъектов в Китае и других третьих странах" за военную поддержку России. Встреча министров пройдет в Италии на этой неделе.
Ряд китайских компаний уже находится под санкциями США и Великобритании. Китай неоднократно критиковал западные ограничения и заверял, что не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта и никак не участвует в нем, а только пытается играть "конструктивную роль в содействии политическому урегулированию".
Россия считает санкции, введенные из-за военных действий на Украине, незаконными.
Подробнее о российско-китайских отношениях - в материале Отношения между Россией и Китаем на беспрецедентно высоком уровне - Путин на сайте Украина.ру.
 
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