Князь Монако Альбер II полностью излечился от коронавируса. Об этом в среду, 1 апреля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на коммюнике княжеского дворца

«Врачи, которые сопровождают его светлейшее высочество князя Монако Альбера II с выявления у него Covid-19, разрешили сегодня положить конец его пребыванию на карантине. Князь выздоровел и чувствует себя хорошо», — говорится в документе.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Альбер II скоро присоединится к родным и продолжит соблюдать режим самоизоляции, поддерживая при этом тесный контакт с правительством и соратниками.

О том, что 62-летний князь Монако заразился коронавирусом, стало известно 19 марта. По словам медиков, состояние здоровья монарха не вызывало никаких беспокойств, болезнь он перенес легко.

Согласно последним данным, в Монако коронавирус выявили у 49 человек, один человек выздоровел и один скончался.