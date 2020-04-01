«Врачи, которые сопровождают его светлейшее высочество князя Монако Альбера II с выявления у него Covid-19, разрешили сегодня положить конец его пребыванию на карантине. Князь выздоровел и чувствует себя хорошо», — говорится в документе.
Также отмечается, что Альбер II скоро присоединится к родным и продолжит соблюдать режим самоизоляции, поддерживая при этом тесный контакт с правительством и соратниками.
О том, что 62-летний князь Монако заразился коронавирусом, стало известно 19 марта. По словам медиков, состояние здоровья монарха не вызывало никаких беспокойств, болезнь он перенес легко.
Согласно последним данным, в Монако коронавирус выявили у 49 человек, один человек выздоровел и один скончался.