В США от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался известный трубач, звезда джаза Уоллес Рони. Об этом во вторник, 31 марта, сообщило издание The New York Times

«Уоллес Рони, которого называли единственным настоящим протеже Майлза Девиса и который добился выдающейся карьеры в джазе, умер во вторник в Патерсоне, штат Нью-Джерси. Ему было 59 лет. Причиной были осложнения от коронавируса, рассказала его невеста Дон Джонс», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Алан Меррилл. Ему было 69 лет.

Согласно последним данным, в США коронавирус диагностирован у 174,4 тысяч людей, 6 тысяч выздоровели, 3,4 тысячи скончались.