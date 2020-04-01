«Уоллес Рони, которого называли единственным настоящим протеже Майлза Девиса и который добился выдающейся карьеры в джазе, умер во вторник в Патерсоне, штат Нью-Джерси. Ему было 59 лет. Причиной были осложнения от коронавируса, рассказала его невеста Дон Джонс», — говорится в сообщении.
Ранее также стало известно, что от коронавируса в Нью-Йорке скончался автор песни «I Love Rock'n'Roll» Алан Меррилл. Ему было 69 лет.
Согласно последним данным, в США коронавирус диагностирован у 174,4 тысяч людей, 6 тысяч выздоровели, 3,4 тысячи скончались.