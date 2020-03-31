Больной коронавирусной инфекцией нардеп Украины Сергей Шахов выписался из больницы, хотя результаты тестирования на наличие COVID-19 остаются неизвестными. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook 30 марта

Заболевший коронавирусом нардеп Шахов рассказал об ухудшении состояния © Facebook/Сергей Шахов

«Меня только что выписали из больницы. Хотя теста еще нет, но легкие уже чистые. И поэтому я попросился домой. Нужно освободить палату для более тяжелых больных, поступающих в больницы», — сказал Шахов в видеообращении.

Стоит отметить, что Шахов был первым нардепом, у которого подтвердился коронавирус. Позднее он также был обнаружен у депутата Сергея Рудика, парламентария от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александра Лукашева и исключенной из фракции «Слуги народа» Анны Скороход.