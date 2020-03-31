Ранее, 18 марта, стало известно, что Шахов заразился коронавирусом. Он также рассказал, что заразил супругу. Депутат с 7 по 10 марта был в Европе, однако утверждает, что COVID-19 подхватил именно на Украине.
«Меня только что выписали из больницы. Хотя теста еще нет, но легкие уже чистые. И поэтому я попросился домой. Нужно освободить палату для более тяжелых больных, поступающих в больницы», — сказал Шахов в видеообращении.
Стоит отметить, что Шахов был первым нардепом, у которого подтвердился коронавирус. Позднее он также был обнаружен у депутата Сергея Рудика, парламентария от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александра Лукашева и исключенной из фракции «Слуги народа» Анны Скороход.