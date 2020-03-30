Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины завела дело по факту возможного преступления в связи с публикацией видео, где человек, похожий на брата главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Дениса Ермака, «продает» государственные должности. Об этом 30 марта сообщили на Facebook-странице САП

Головачев: Коррупционный скандал с Ермаком спас Порошенко © Facebook, Головачев Андрей

В САП отметили, что к ним поступило обращение депутата Верховной Рады Украины Гео Лероса, который заявил о возможных преступлениях при назначении конкретных лиц на высокие должности — в частности, речь идет о назначении председателя областной государственной администрации и директора государственного предприятия.

Также депутат просит проверить на причастность к совершению этого преступления руководство Офиса президента Украины.

Дело возбуждено по статье «Злоупотребление властью» УК Украины, согласно ей нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее депутат фракции «Слуга народа» Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, предлагает устроить определенных людей на должности в органах власти. Андрей Ермак позже заявил, что собирается подать заявления по поводу публикации видео в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.