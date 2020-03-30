«Заместителем генерального прокурора — руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким зарегистрировано уголовное дело по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти», — говорится в материале.
В САП отметили, что к ним поступило обращение депутата Верховной Рады Украины Гео Лероса, который заявил о возможных преступлениях при назначении конкретных лиц на высокие должности — в частности, речь идет о назначении председателя областной государственной администрации и директора государственного предприятия.
Также депутат просит проверить на причастность к совершению этого преступления руководство Офиса президента Украины.
Дело возбуждено по статье «Злоупотребление властью» УК Украины, согласно ей нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее депутат фракции «Слуга народа» Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, предлагает устроить определенных людей на должности в органах власти. Андрей Ермак позже заявил, что собирается подать заявления по поводу публикации видео в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.