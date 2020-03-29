Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правительства и глав ведомств, отвечающих за борьбу с COVID-19, проследить за тем, чтобы медицинские маски продавались в аптеках страны по доступным ценам. Об этом он заявил на совещании в воскресенье, 29 марта, сообщает пресс-служба главы государства

В совещании, организованном с помощью средств связи, приняли участие представители Кабмина, правоохранительных органов, а также Генштаба и СНБО.

«Уже второй самолет привез сегодня средства для индивидуальной защиты, дезинфекции, необходимое медицинское оборудование. У производителей огромные очереди за вещами, необходимыми для преодоления инфекции. Но для украинского правительства они делают приоритет, благодаря чему нам не нужно ждать закупки неделями. На следующей неделе мы ожидаем прибытие еще нескольких самолетов», — заявил Зеленский.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«В каждой аптеке должны быть маски. И не по завышенным в десятки раз ценам, а по нормальным, доступным. И важно, чтобы были защищены наши медики, ведь они сегодня фактически на передовой. Должны быть защищены нацгвардейцы и обязательно — наши военные», — добавил президент.

В воскресенье, 29 марта, на Украину прибыл второй самолет из Китая с оснащением для медиков, полицейских и военных.

Согласно последним данным, на Украине официально зарегистрировано 418 случаев заражения коронавирусом, девять человек погибли, пять — выздоровели.