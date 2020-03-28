В скором времени ожидается увольнение начальников управлений Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Ольги Варченко и Александра Буряка, рассказал журналист Юрий Бутусов на свой странице в Facebook 28 марта

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