Бывшая и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова 17 марта заняла пост главы Генеральной прокуратуры, на ее место пришел Александр Соколов.
«По данным источников, в ближайшее время ожидается увольнение начальников управлений ГБР Ольги Варченко и Александра Буряка, они покинут структуру», — написал Бутусов.
По его словам, Варченко может продолжить карьеру в МВД, однако сам факт грядущих кадровых изменений может означать, что ГБР собирается проводить независимую кадровую политику и максимально избавиться от людей, так или иначе связанных с экс-президентом Петром Порошенко или главой МВД Арсеном Аваковым.