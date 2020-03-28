По сведениям журналистов, на днях коллективу объявили о прекращении выпуска почти всех программ и увольнении подавляющего большинства сотрудников.
«Такие жёсткие меры сотрудникам телеканала объяснили отсутствием финансовой возможности поддерживать телеканал. По сути, на телеканале останутся лишь новостные выпуски и, возможно, ток-шоу в студии», — говорится в сообщении.
Издание при этом отмечает, что из-за кризисной ситуации сокращения могут также затронуть остальные одесские СМИ.
Гончаренко, который до госпеворота 2014 года был членом Партии регионов, получил широкую известность тем, что принимал активное участие в разгоне лагеря на Куликовом поле в Одессе, а также провокационными выходками против России в ПАСЕ.