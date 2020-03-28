В Одессе телеканал «Думская.ТВ», который связывают с депутатов Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексеем Гончаренко, фактически прекращает свою работу из-за отсутствия финансирования. Об этом 28 марта сообщает местное издание «Таймер»

Алексей Гончаренко – последний клоун Порошенко © Facebook, Алексей Гончаренко

«Такие жёсткие меры сотрудникам телеканала объяснили отсутствием финансовой возможности поддерживать телеканал. По сути, на телеканале останутся лишь новостные выпуски и, возможно, ток-шоу в студии», — говорится в сообщении.

Издание при этом отмечает, что из-за кризисной ситуации сокращения могут также затронуть остальные одесские СМИ.

Гончаренко, который до госпеворота 2014 года был членом Партии регионов, получил широкую известность тем, что принимал активное участие в разгоне лагеря на Куликовом поле в Одессе, а также провокационными выходками против России в ПАСЕ.