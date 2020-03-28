Хотя по официальным данным ситуация с коронавирусом в Китае резко улучшается, этим цифрам верить нельзя. Об этом рассказал политолог Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дробницкий: коронавирус приговорил международное разделение труда. И США пострадают больше всех © РИА Новости, Нина Зотина

Сейчас для Пекина очень важно показать, подчеркнул эксперт, будто бы они полностью победили коронавирус и стали главной надеждой человечества, поэтому китайская сторона сейчас активно рассказывает о том, каким странам они оказывают помощь или продают соответствующие товары.

«Вся информация о коронавирусе сейчас исключительно идеологическая. У меня есть ощущение, что они в какой-то момент перестали считать умерших», — категоричен Дробницкий.

Тем не менее, подчеркнул политолог, в Китае каждый день умирают люди, только за последние сутки, по официальной информации, скончались 5 человек, а как обстоят дела с вирусом в отдаленных провинциях не знает никто.