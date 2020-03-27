Общая протяженность Некрасовской линии составляет более 22 километров. На ней расположено 10 станций метро. Среди новых: «Юго-Восточная», «Окская», «Нижегородская», «Авиамоторная», «Лефортово» и «Стахановская».
Стоит отметить, что в последнем случае увековечено имя прославленного донбасского горняка, легендарной фигуры советской истории Алексея Стаханова.
Его имя стало известно после того, как в 1935 году группа, состоявшая из забойщика Стаханова и двоих крепильщиков, за одну смену добыла в 14,5 раза больше угля, чем предписывалось по норме на одного забойщика.
Рекордная смена была использована для кампании, известной как «стахановское движение».