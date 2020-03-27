В пятницу, 27 марта, завершилось строительство одной из крупнейших веток Московского метрополитена: Некрасовская линия усилилась еще шестью новыми станциями. Об этом сообщил Telegram-канал Украина.ру

Самые украинские станции метро Москвы - видео

Стоит отметить, что в последнем случае увековечено имя прославленного донбасского горняка, легендарной фигуры советской истории Алексея Стаханова.

Его имя стало известно после того, как в 1935 году группа, состоявшая из забойщика Стаханова и двоих крепильщиков, за одну смену добыла в 14,5 раза больше угля, чем предписывалось по норме на одного забойщика.

Рекордная смена была использована для кампании, известной как «стахановское движение».