Пожар вспыхнул в шестиэтажном жилом доме в одесском микрорайоне Вузовский. Об этом сообщила «Думская» 27 марта

Ураганный ветер раздул масштабный пожар в одесском природном парке © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк сообщении.

На месте присутствуют работники городских служб, обеспечивающие 50 эвакуированных жильцов дома горячим питьем и предоставившие им автобусы для отдыха и обогрева. При этом отмечается, что часть жильцов провела остаток ночи в своих машинах, припаркованных неподалеку от горящего дома.

По данным издания, при тушении пострадали двое пожарных, которые надышались дымом. Один в тяжелом состоянии в реанимации.

В ГУ Госслужбы по ЧС в Одесской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил на линию «101» в 02:57 (03:57 мск). Прибыв на место, спасатели установили, что горит квартира на последнем этаже шестиэтажного дома. В связи с угрозой распространения пожара номер вызова был повышен до второго ранга.

В 07:00 (08:00 мск) пожар был локализован на площади 400 кв. м. Сейчас продолжается его тушение, которое осложняется тем, что крыша армированная, в связи с чем очень тяжело добраться до балок и утеплителя.