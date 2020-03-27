«Примерно в 03:00 (04:00 мск — ред.) вспыхнула квартира в левом крыле разноуровневого здания за супермаркетом "Таврия В". Его адрес — Люстдорфская дорога, 140/1. Огонь перекинулся на крышу», — говорится в сообщении.
На месте присутствуют работники городских служб, обеспечивающие 50 эвакуированных жильцов дома горячим питьем и предоставившие им автобусы для отдыха и обогрева. При этом отмечается, что часть жильцов провела остаток ночи в своих машинах, припаркованных неподалеку от горящего дома.
По данным издания, при тушении пострадали двое пожарных, которые надышались дымом. Один в тяжелом состоянии в реанимации.
В ГУ Госслужбы по ЧС в Одесской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил на линию «101» в 02:57 (03:57 мск). Прибыв на место, спасатели установили, что горит квартира на последнем этаже шестиэтажного дома. В связи с угрозой распространения пожара номер вызова был повышен до второго ранга.
В 07:00 (08:00 мск) пожар был локализован на площади 400 кв. м. Сейчас продолжается его тушение, которое осложняется тем, что крыша армированная, в связи с чем очень тяжело добраться до балок и утеплителя.