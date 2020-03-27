В Днепре отделение онкологии и онкогематологии детской областной больницы переводят в другой корпус, чтобы на его нынешнем месте обустроить палаты для больных коронавирусом. Об этом 26 марта сообщила местная актриса и волонтер Елена Володина на своей странице в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Она подчеркнула, что в отделении есть ребенок с глиобластомой, которому требуется 3 ампулы препарата "Авастин", стоимость которого — 24 тысячи гривен за ампулу (больше 66 тысяч рублей).

«Может, этот кто-то, кто может принимать такие решения, поступит так же и в этом случае? И ребенок будет обеспечен препаратом за 75 тысяч гривен (206 тысяч рублей)? Что-то мне подсказывает, что нет…. И проблемы индейцев по-прежнему останутся проблемами индейцев», — возмутилась волонтер.