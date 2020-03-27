«То есть, то отделение, куда в январе месяце были переселены наши дети с диагнозом "рак", в абсолютно голые стены — в чистое поле. Отделение, которое мы с вами все вместе сообща за рекордно короткий срок обустроили и сделали все, для того чтобы детям было комфортно лечиться. Отделение, в которое совместно с представителями бизнеса было вложено более полумиллиона гривен (боюсь ошибиться, но в сторону уменьшения). Отделение, которое мы отмыли, расписали и оснастили не только необходимым медоборудованием, но предметами быта на нужды онкобольных детей… Теперь это отделение отдано под короновирус», — написала Володина.
Она подчеркнула, что в отделении есть ребенок с глиобластомой, которому требуется 3 ампулы препарата "Авастин", стоимость которого — 24 тысячи гривен за ампулу (больше 66 тысяч рублей).
«Может, этот кто-то, кто может принимать такие решения, поступит так же и в этом случае? И ребенок будет обеспечен препаратом за 75 тысяч гривен (206 тысяч рублей)? Что-то мне подсказывает, что нет…. И проблемы индейцев по-прежнему останутся проблемами индейцев», — возмутилась волонтер.